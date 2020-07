Martin hat zufällig eine innige Szene zwischen Bille und Robert Selig, dem Mann seiner Patientin Katharina, beobachtet und bestellt Robert in seine Praxis. Ob Robert wisse, warum seine Frau sich ihren lebensbedrohlichen Hirntumor nicht operieren lassen wolle? Ihr ginge es vor allem um ihre Ehe und um die gemeinsame Karriere als erfolgreiches Pop-Duo.



Die Frau von Peter Geis, dem Inhaber der Mountain Profis, liegt noch immer im Koma. Darum bittet Peter Hans Gruber, ihn als Bergführer und Tourguide zu unterstützen. Das macht Hans gern, zumal er sicher ist, dass er die Verantwortung für den Hof eine Zeit lang an Lilli übertragen kann. Dabei übersieht er, dass seine Tochter schon kurz davor ist, die Brocken hinzuwerfen.



Alexander Kahnweilers Gefühle fahren Achterbahn. Er hat erfahren, dass Vera ihn zwar nicht betrügt, aber dass sie Kinder von und mit ihm haben will. Ein Albtraum! Alexander hasst Kinder. Als Vera mit schwarzen Strapsen unter dem Kittel im Krankenhaus antanzt und Alexander verführen will, weist er sie ab. Die gedemütigte Vera flüchtet daraufhin direkt zu Martin Gruber und schüttet ihm ihr Herz aus.



Kaum ist Vera weg, wird Martin zur Versicherungsagentin Rike Jäger gerufen, die seine Aussage über die Brandursache am Distelmeier-Hof protokolliert hat. Sie braucht nun Martins Hilfe, da sie einen Hexenschuss hat. Bei der Untersuchung beginnt es zwischen ihr und Martin gewaltig zu knistern.