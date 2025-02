Eigentlich wollte Simon Hofer nur seinen Arm versorgen lassen, den er sich beim Joggen im Wald verletzt hat. Doch als er während der Behandlung in Ohnmacht fällt, lässt Martin Gruber zur Sicherheit sein Blut untersuchen. Die Diagnose ist ebenso schockierend wie überraschend: Simon hat Hepatitis C.



Nicht nur die Tatsache, dass sein Patient angeblich nicht weiß, wo er sich angesteckt hat, macht Martin stutzig – Simon erleidet weitere Ohnmachtsanfälle und zeigt sich im Umgang mit seinen Mitmenschen abweisend bis aggressiv. Auch von seiner Frau Zoe scheint er sich immer mehr abzukapseln. Zoe wird zunehmend verzweifelter, zumal sie vermuten muss, dass ihr Mann eine Affäre hatte.



Als Simon seinem Arzt endlich sein Geheimnis anvertraut, scheint einiges klar zu werden. Doch weil er unter keinen Umständen will, dass seine Frau davon erfährt, muss Martin hilflos mitansehen, wie sich der Zustand seines Patienten zunehmend verschlechtert und er gleichzeitig seine Familie zu verlieren droht.



Auch privat steckt Martin in einem Dilemma, denn seine Freundin Karin will die neue Direktorin der Genossenschaftsbank werden. Bekommt sie den Job, liegt das Schicksal des Landhandels von Rolf Pflüger und damit auch das der Grubermilch in ihrer Hand. Aber sollte Martin ihr die Bewerbung ausreden und damit sein frisches Beziehungsglück aufs Spiel setzen?