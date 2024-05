Felix war ein halbes Jahr zuvor erfolgreich ein Tumor an der Halswirbelsäule entfernt worden. Von Heilung kann aber keine Rede sein: Der Krebs kann jederzeit zurückkommen, und außerdem sind die Wirbel ziemlich beschädigt. Wenn sie brechen, könnte Felix gelähmt sein oder sogar sterben.



Eine operative Stabilisierung könnte das verhindern, doch es bleibt ein Restrisiko: Nach der OP kann Felix vielleicht nie wieder Mountainbiken. Keine Option für den Lebemann, der lieber den Augenblick genießt. Livia, die Felix nach der gemeinsamen Nacht eigentlich wieder aus ihrem Leben verbannen will, versucht, ihn von der OP zu überzeugen.



Während sich Martin den Kopf zerbricht, wie er Felix umstimmen kann, ist er bei Rolf Pflüger optimistischer – zumindest was dessen Gesundheit betrifft. Rolf hatte lediglich einen leichten Herzinfarkt, von dem er sich schnell erholen wird.



Doch die Stimmung zwischen Martin und Rolfs Tochter Caro ist eisig wie eh und je, lediglich in einer Sache sind die beiden einer Meinung: Die Pflügers und die Grubers gehen weiterhin getrennte Wege. Martin verschweigt Lilli deshalb, dass ihr Opa, zu dem sie seit dem Tod ihrer Mutter keinen Kontakt mehr hatte, im Krankenhaus liegt. Ausgerechnet jetzt beginnt allerdings ihr Praktikum in der Klinik.