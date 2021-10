Lena Aumüller leidet aufgrund einer Hirnhautentzündung an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Neun Monate lang lebte sie als ihr Alter Ego Kim mit ihrem Mann Christian und ihrer neunjährigen Tochter Finja zusammen. Doch jetzt ist Lena zurück und fest davon überzeugt, diesmal auch zu bleiben - koste es, was es wolle. Denn obwohl Dr. Martin Gruber ihr mitteilen musste, dass sie unter schweren Herzproblemen leide, die die weitere Behandlung der Hirnhautentzündung unmöglich machen, bleibt die verzweifelte Lena stur. Ihre einzige Überlebenschance - wieder zu Kim zu werden - lehnt sie kategorisch ab. Sie steht mit ihrer zweiten Persönlichkeit auf Kriegsfuß und möchte lieber sterben, als der gesunden Kim endgültig ihr Leben zu überlassen. Sie hofft noch immer auf eine Alternative, die es ihr erlauben würde, sie selbst zu bleiben. Erst als Finja einen Unfall hat, kommt Lena zur Vernunft.



In der Klinik steht Lisbeth - trotz allen Ärgers - Ludwig nach seinem Schwächeanfall bei, bis seine Untersuchungsergebnisse vorliegen. Die Gefahr, aus der Medikamentenstudie zu fliegen, liegt in der Luft - das wäre Ludwigs Todesurteil.