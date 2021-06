Dr. Grubers Wachkoma-Patient Richard Bäumler ist aufgewacht, obwohl das Gehirn laut CT-Befund definitiv nachhaltig geschädigt ist. Ein Wunder? Auf der Suche nach der Ursache bekommt Martin Hilfe von seinen Freunden und Kollegen Dr. Vera Fendrich und Dr. Alexander Kahnweiler. Mit der Unterstützung der beiden findet er heraus, dass Herrn Bäumlers Erwachen nur von kurzer Dauer sein wird. Deshalb versucht er dessen Sohn, Thomas Bäumler, davon zu überzeugen, den Zwist der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen.



Tatsächlich lässt sich der junge Mann überzeugen, doch es kommt zu einem neuen heftigen Streit zwischen Vater und Sohn, der die beiden für immer auseinanderzureißen droht.



Auch familiär geht es turbulent in Martins Leben zu. Lilli nähert sich ihrem Großonkel Ludwig weiter an. Schließlich überzeugt sie ihre Väter, Martin und Hans, Lisbeth von Ludwigs Rückkehr zu erzählen. Sie reagiert anders als von Lilli erwartet, und ein neuer Familienstreit entfacht. Die Erinnerungen an die Vergangenheit sind zu schmerzhaft für Lisbeth. Wird sie eine Konfrontation mit Ludwig nach allem, was damals vorgefallen ist, verkraften?