Zwei Väter

Sie hoffen auf gute Nachrichten aus dem Labor, um mit der einzigen Therapiemöglichkeit beginnen zu können. Georgs Frau Ina und sein Freund und Geschäftspartner Michael Koller machen sich große Sorgen. Regelrecht panisch wird jedoch Michaels Frau Johanna, als sie von der Diagnose erfährt. Noch in der Früh war sie mit ihrem einjährigen Sohn Max in Martins Praxis, weil der Kleine Fieber hatte. Jetzt muss sie Martin offenbaren, dass sie vor einiger Zeit ein Verhältnis mit Georg Mühltal hatte und befürchtet, dass er der Vater ihres Kindes ist. Wenn dem so ist, hat er Max dann diesen gefährlichen Gendefekt vererbt?



Kaum ist Hans Gruber zu seiner Familie in den Gasthof gezogen, kommt Martin auf die Idee, Anne das freigewordene Zimmer zu geben, damit sie auf dem Gruberhof einen eigenen Rückzugsort hat. Hans reagiert auf diese Idee beleidigt und das nicht nur, weil er sich überrumpelt fühlt, sondern weil er befürchtet, dass sie ihm in seine Arbeit reinredet.



Auf dem Gruberhof spitzt sich die Stimmung indes zu. Der alte Hangmäher ist nicht mehr zu gebrauchen, und Hans muss die Arbeit mühsam ohne Maschinenkraft erledigen. Und als wäre das nicht schon anstrengend genug, erwartet Susanne abends, dass er den Gasthof schmeißt, damit sie sich um die Buchhaltung und die Kinder kümmern kann.



Martin ist indes froh, dass in der Praxis endlich wieder Normalität einkehrt. Mit seiner Sprechstundenhilfe Irena Bornholm ist er sehr zufrieden, nur Roman wird mit ihr nicht so richtig warm.