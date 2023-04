Der Bergdoktor

Da sich der Zustand des ehemaligen Boxers Holger Brandstetter zusehends verschlechtert, sind Martin Gruber und Alexander Kahnweiler immer noch überzeugt von der Theorie, dass ein Zusammenhang zwischen der sportlichen Karriere des Patienten und der fortschreitenden Degeneration des Hirngewebes besteht. Umso überraschter ist Martin, als Holger sich am nächsten Tag weder an die Ereignisse des Vortages noch an ihn selbst erinnern kann, dafür aber wieder komplett klar wirkt.



Doch auch wenn es vorerst so scheint, als wäre er wieder ganz er selbst, weiß Martin, dass sich sein Zustand jeden Moment wieder ändern kann. Die einzige Möglichkeit, Gewissheit über seine Diagnose zu erlangen, wäre eine Biopsie des Hirngewebes. Doch der Eingriff ist äußerst kompliziert und mit einem enormen gesundheitlichen Risiko verbunden.



Anne hat es sich derweil in den Kopf gesetzt, mit Martin eine Familie zu gründen. Wenn nicht mit leiblichen Kindern, dann eben durch eine Adoption. Dieser reagiert jedoch etwas verhalten – wegen des ständig schlechten Gewissens im Hinterkopf, ihr Franziskas Schwangerschaft beichten zu müssen. Lisbeth fühlt sich bei dem Gedanken, die großen Neuigkeiten für sich zu behalten, ebenfalls nicht wohl. Doch auch ihr ist die Komplexität der Situation bewusst.