Vollkommen überraschend erleidet Bernd Tannhofer, Inhaber einer kleinen Alm-Käserei, einen epileptischen Anfall. Für Dr. Martin Gruber ist das äußerst rätselhaft, zumal Bernd bisher kerngesund war. Er erfährt allerdings, dass das Privatleben seines Patienten gerade aus den Fugen gerät. Lene, Bernds Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes Lukas, hat vor Wochen die Alm verlassen. Sie brauchte eine Auszeit, unter der vor allem der 8-jährige Sohn sehr leidet.



Als sie überraschend wieder auftaucht, um Bernd mitzuteilen, dass sie sich scheiden lassen wird, ist zufällig auch Martin anwesend. Er wird Zeuge eines bitteren Trennungsstreits – und erlebt einen erneuten, noch heftigeren Zusammenbruch von Bernd Tannhofer. Bernd bittet Martin, möglichst schnell herauszufinden, was die Anfälle verursacht. Er fürchtet, in der anstehenden Trennung von seiner Frau seinen Sohn zu verlieren.



Auf dem Gruberhof tut sich was. Anne Meierling wird künftig als Pächterin den Hof bewirtschaften und den Plan der Gruber-Milch mit Lisbeths Unterstützung vorantreiben. Dadurch hat Hans Gruber endlich seinen ersehnten Freiraum und kann zu Susanne und Sophia in den Gasthof ziehen, während Anne weiterhin in der früheren Wohnung von Roman Melchinger über der Praxis lebt. Doch das bedeutet, dass Anne Martin nun nicht nur zu Hause, sondern auch bei der Arbeit ständig über den Weg läuft.