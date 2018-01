Annabells Sparringspartner Tom Kupfer (gespielt von Ludwig Blochberger) ist ein wunderbarer Gegenpol. Tom denkt sehr genau und geht systematisch und überlegt vor. Er hat Spaß an komplizierten Fragestellungen, denen er analytisch auf den Grund geht. Freude bereiten Tom technische Errungenschaften wie sein 3D-Drucker oder die Überwachungsdrohne. Dabei ist der "Kommissar auf Probe" nach einem abgebrochenen Jura-Studium aber alles andere als ein Technik-Nerd. Tom hat das Herz am rechten Fleck, ist witzig, sportlich und körperbewusst. So radelt er gerne mal mit seinem Alu-Klapprad von A nach B, wenn es darum geht, schnell an neue Erkenntnisse und Beweise zu gelangen. Und natürlich weiß Tom auch, wie er seinen jungenhaften Charme einsetzen kann.