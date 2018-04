Die Chefin

Vera Lanz (gespielt von Katharina Böhm) ist Polizistin mit Leib und Seele. Sobald sie eine Spur hat, wird die auch verfolgt. Egal, was sich ihr in den Weg stellt. Auch wenn es die Dienstvorschrift ist, Vera kann man nicht stoppen. Wenn es nicht anders geht, überschreitet sie Grenzen ohne Rücksicht auf Verluste. Am allerwenigsten nimmt sie dabei Rücksicht auf sich selbst.