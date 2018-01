Olivia Fareedi (gespielt von Nilam Farooq) ist das jüngste Mitglied des SOKO Leipzig Teams. Die Tochter einer polnischen Mutter und eines pakistanischen Vaters weiß, was es heißt, sich hochzuarbeiten. Nach der bestandenen Prüfung als Kriminalkommissarin kann sie endlich vor Ort mit ermitteln und prescht dabei so manches Mal über das Ziel hinaus. Sie ist unschlagbar, wenn es darum geht, Informationen aus dem Netz zu beschaffen. Sie fühlt sich wie kein anderes Teammitglied zuhause in den sozialen Plattformen und den vielfältigen Möglichkeiten der Onlinerecherche. Sie ist fordernd. Als typische Vertreterin ihrer Generation will sie am liebsten alles und zwar so schnell wie möglich. Hinter ihrer Energie und Kraft ist aber eine Empfindsamkeit, die nur selten an die Oberfläche kommt. Olivia ist außerordentlich sensibel - vor allem, wenn ihr oder anderen, die ihr nahestehen, Unrecht geschieht.