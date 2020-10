Martin Grubers Patientin Hanna Hofer hatte vor einigen Monaten eine Herztransplantation, und nun gibt es Verdachtsmomente einer Abstoßungsreaktion. Eine Untersuchung, deren Ergebnis eine große Tragweite haben kann, steht bevor. Nachdem Martin seine Patientin mit dem Witwer ihrer Organspenderin, Michael Lanzinger, bekannt gemacht hat, kehrt ihr Lebensmut zurück.



Ihren Wunsch, dass Michael ihr bei der Untersuchung beisteht, hält Hannas Therapeutin für schwierig, doch Martin Gruber sieht das anders, und so sucht er das Gespräch mit dem noch immer trauernden Mann. Tatsächlich taucht er am nächsten Tag in der Klinik auf und spendet Hanna Mut und Hoffnung. Ob das allerdings hilft, ist mehr als fraglich.



Martin Gruber geht nicht nur dieser Fall sehr nahe. Seine familiäre Situation nagt an ihm. Seine Ex-Freundin Anne, die der Grund für seinen Auszug vom elterlichen Hof ist, möchte Frieden schließen und versucht es mit einer Aussprache. Martin macht ihr jedoch klar, dass er keinen Weg zu einem harmonischen Miteinander auf dem Hof sieht. Vielleicht sollte er doch Rikes Einladung annehmen, bei ihr einzuziehen?