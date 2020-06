Martin Gruber ist deprimiert. Der Tod von Annes Vater Arthur Distelmeier, der im Alkoholrausch seinen kompletten Hof abgefackelt hat und anschließend im Krankenhaus gestorben ist, lässt ihn nicht los. Arthurs Tod könnte aber auch eine neue Chance für Martin und Anne sein, stand Arthur doch letztlich immer zwischen ihnen. Sein Tod hat aber noch weitere Folgen. Lisbeth, die ihm zu Hilfe geeilt war, leidet immer noch unter der erlittenen Rauchgasvergiftung und kommt nur sehr langsam wieder auf die Beine.



Martin ist nicht nur in seinem Privatleben gefordert. Er wird zu einem Einsatz auf die Koppen-Spitze gerufen. Die 40-jährige Henriette Geis, die mit ihrem Mann Peter die Firma "Die Mountain Profis" betreibt, ist zusammengebrochen. Verdacht auf Schlaganfall. Bei der ersten Untersuchung erfährt Martin von Peter Geis, dass Henriette bereits zwei Schlaganfälle hatte. Ursache: unklar.



Nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus sind Martin Gruber und Alexander Kahnweiler immer noch ratlos: Was könnte die Schlaganfälle bei der dafür viel zu jungen Henriette Geis ausgelöst haben?



Alexander gibt Martin einen für Anne bestimmten Umschlag, in dem sich Arthur Distelmeiers persönliche Sachen befinden, die er bei seinem Tod bei sich trug.