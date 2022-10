Neue Serien und Filme : Streaming-Highlights im Oktober

Auch auf Atom-U-Booten der Briten gelten Gesetze. Selbst wenn die Mission noch so geheim ist. Und wenn jemand dort an Bord gewaltsam zu Tode kommt, muss nun einmal ermittelt werden. Für die Polizistin Amy bedeutet dies: Ermittlungen im laufenden Betrieb. Klaustrophobie scheint für Amy aber noch eines der geringsten Probleme zu sein, denn auf dem U-Boot ist sie nicht gerade willkommen. Während ihre Kollegin Kirsten (Rose Leslie, "Ygritte" aus GoT) an Land ermittelt, macht sich Amy abgeschottet von der Außenwelt an die Polizeiarbeit … Spannend, überraschend, dicht: Wer die Chance verpasst hat, die Serie im Januar bei Arte zu sehen, sollte jetzt wirklich zugreifen. Keine Ausreden!