Anya lebt als Austauschstudentin in Paris - und sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Mutter Hélène, selber Französin und seit 20 Jahren Arztgattin in Berlin, eilt der Tochter zur Hilfe und versucht in Paris Licht in die Sache zu bringen. Je länger sie mit ihrem Ex, einem Pariser Anwalt, in der Sache recherchiert, desto sicherer wird sie sich: Ganz ehrlich kann ihre Tochter nicht zu ihr sein.