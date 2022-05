Neue Serien und Filme : Streaming-Highlights im Juni

Hausmann, Influencer, CEO und Macho: Okay, das hört sich nach einer bunten Truppe an, die da im Vorraum des Ballett-Studios aufeinander trifft. Sie alle eint nicht nur das Vater-Sein, sondern auch die ungemeine Furcht vorm gemeinsamen Vater-Kind-Tanz in der Ballettschule… Und während sie 6 mal 25 Minuten in Erwartung auf diesen Moment vor sich hin brüten, bleibt genug Gelegenheit für Austausch über all das, was Väter mit Nachwuchs so beschäftigt. Launiger Unterhaltungsspaß mit Übertreibungen, in denen sich mancher wenigstens so ein kleines Bisschen wieder erkennen dürfte.