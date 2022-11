Serien und Filme : Streaming-Highlights im Dezember

Drei Monate nach der Uraufführung auf dem London Film Festival und zwei Wochen nach dem Kinostart in Deutschland zeigt Netflix schon jetzt diesen (unter Kritikern so gehandelten) Kandidaten für einen Oscar 2023. Die Geschichte von Pinocchio, der Holzpuppe, ist bekannt. Diese Version hier spielt im faschistischen Italien der 1930er Jahre. Düster und so gar nicht putzig. Aber so ist das auch nicht unbedingt, wenn man als Sohn die Erwartungen des Vaters erfüllen will. Animationsfilm - oder genauer gesagt: Stop-Motion-Animation. Wie Shaun das Schaf, also vom Handwerklichen aus gesehen.