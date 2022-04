Serien und Filme : Die Streaming-Highlights im Mai

Ist es nicht einfach wunderbar, wenn Freundschaften ein Leben lang halten? Vier Frauen schaffen das: beste Freundinnen seit Kindertagen und jetzt mit ihren Familien auch noch in direkter Nachbarschaft da hinten im Wendehammer. Ganz nahe am See. Doch die Einfamilienhausidylle hat auch ihre Macken und Kratzer. Kleine und große. Und ein fünftes Rad am Wagen, das so gerne in die eingeschworene Gemeinschaft aufgenommen werden würde.