Jacob Kanon, New Yorker Cop, muss in London die Leichen seiner frisch verheirateten Tochter und ihres Ehemanns identifizieren. Alles deutet auf einen Ritualmord hin – und es bleibt nicht bei dem einen. Kanon trifft bei den Ermittlern in (fast) allen Ländern Europas, in denen der Mörder zuschlägt, auf Hilflosigkeit und Blockade. Also ermittelt er auf eigene Faust. Hartnäckig, erfolgreich und am Ende so, dass die Ablehnung der tatsächlichen Ermittler schwächer wird. Zart Besaitete schließen an einigen Stellen besser die Augen. PS: Nettes Wiedersehen mit Joachim Król.