Isländische Thriller-Serie

Kommissar Andrí Olafsson (Ólafur Darri Ólafsson) ist ein Bär von einem Mann, der stets besonnen und ruhig agiert. In der kargen, unwirklichen Landschaft im Norden Islands ermittelt er in mysteriösen Mordfällen.



"Trapped - Gefangen in Island" ist eine Thriller-Serie von Regisseur Baltasar Kormákur.