Andri (Ólafur Darri Ólafsson) ist nun entschlossener denn je, seine Tochter Thórhildur (Elva María Birgisdóttir) aus der Gefahrenzone zu bringen und nach Reykjavik zurückzuschicken. Da ihr Freund Aron (Stormur J. K. Baltasarsson) auch in Gefahr sein könnte, soll Thórhildurs Tante Laufey (Katla Margrét Thorgeirsdóttir) die beiden im Auto dorthin bringen. Nicht ahnend, dass sie unter Beobachtung stehen, treten sie ihre Reise an.



Unterwegs halten sie an einer Raststätte an, wo Laufey etwas Proviant kaufen will. Thórhildur und Aron halten sich nicht an die Absprache, im Auto zu warten, weil Thórhildur auf die Toilette muss und Aron sie sicherheitshalber begleitet. Es kommt zu einer tragischen Verkettung von Ereignissen, infolge derer Thórhildur entführt wird.



Es beginnt eine groß angelegte Suche nach Thórhildur und ihrem Entführer in den Bergen Nordislands. Wird Andri seine Tochter rechtzeitig aus dessen Fängen retten und die Hintergründe der Mordserie aufklären können?