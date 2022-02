Alles könnte so perfekt sein. Caro (Meriel Hinsching) und Yannik (Rojan Juan Barani) sind in diesem magischen und wunderschönen Moment angekommen, in dem das Leben gefühlt nur aus Knutschen, Sex und der ein oder anderen Mahlzeit besteht. Wann immer es Caros Geologie-Studium oder Yanniks Job in Mamas Getränkegroßhandel zulassen, sind die beiden in seiner Wohnung, genauer gesagt in seinem Bett. Doch ständig werden sie daran erinnert, dass sie nicht allein auf dem Erdball wandeln. Nämlich dann, wenn es mal wieder an der Tür klingelt:



Gerne und penetrant macht das Caros kleine Schwester Svenja (Leonie Wesselow), Auszubildende im örtlichen Copyshop oder wie sie sagt: Trainee in einer Werbeagentur. An ihrer Seite ist fast immer ihr Freund, der Gebrauchtwagenhändler Sven (Sven Daniel Bühler). Ja, tatsächlich: Sven und Svenja – es gibt keinen Spruch, den sie noch nicht dazu gehört hätten. Auch Jackie (Nagmeh Alaei), Svenjas etwas naive aber herzensgute beste Freundin und Kollegin, ist häufig im Schlepptau. Das könnte auch mit dem schrägen wie liebenswerten Dauergast Tüffi (Daniel Zillmann) zusammenhängen. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, fühlt der sich bei Yannik wie zu Hause, obwohl das genau einen Stock drüber liegt.



Natürlich immer zum falschen Zeitpunkt stehen die Eltern vor der Tür: Caros "Lehrereltern" Marion (Manon Straché) und Jákup (Rolf Berg) sowie Yanniks Mama Claudia (Charlotte Bohning) und Mami Elli (Nadine Wrietz). Am liebsten zum richtigen Zeitpunkt klingelt der Lieferbote (Florian Kiesow) mit Pizza, Paketen oder einem Festmahl im Gepäck.



"Ich dich auch!" ist ein Schlaglicht in den sorglos frivolen Alltag von Caro und Yannik und in das Leben ihrer Freunde und Familien.



Creative Producer und Headautor ist Jochen Wigand, der gemeinsam mit Svenja Ingwersen und Thomas Brückner die Bücher geschrieben hat. Regie führten Johannes Schröder und Nico Sommer. Produziert wird die Serie von der Tower Productions GmbH. Verantwortliche Redakteurin ist Jutta Kämmerer.



1. Folge - Das F-Wort

Eigentlich wollen Caro und Yannik nichts anderes als den ganzen Tag im Bett verbringen und das tun, was Frischverliebte dort halt gerne tun. Doof nur, dass es noch die Welt da draußen gibt! Tüffi nimmt ohne zu fragen Yanniks Steckdosen in Beschlag und die neugierige Svenja möchte sich mal genauer anschauen, wie die Wohnung von Yannik so aussieht. Schließlich hängt Caro nur noch bei ihm ab – und es steht ja noch die große Frage aus, ob die beiden jetzt ein Paar sind oder nicht. Das übrigens interessiert auch Sven und Tüffi brennend.