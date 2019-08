Von Andri befragt, bestreitet Leifur vehement seine Beteiligung an dem Brand. Doch dann greift er Andri plötzlich an und sperrt ihn in das Tiefkühllager der Fischfabrik. Er erzählt ihm, dass María, die Mutter des kleinen Maggi, Geirmundur tötete, weil der sie vor sieben Jahren vergewaltigt habe. Geirmundur konnte sich damals einer Strafe entziehen: Man ließ ihn "entkommen", dafür zündete er als Gegenleistung die Fabrik an.