Bei einem solchen PPPP, einem so genannten Phänomen potenziell paranormaler Provenienz, muss zwingend das Institut für Paranormale Phänomene gerufen werden.



Institutsleiter Peter Čurko (Richard Stanke) ist froh, dass seine Truppe mal wieder gebraucht wird, schließlich steckt das IPP in einer Image-Krise: Für die sozialistische Führung der Tschechoslowakei liefert es zu wenig brauchbare Ergebnisse, was Spuk- und andere Phänomene angeht.



Čurko schickt ein Teil seines Teams los, um die UFO-Landestelle zu untersuchen. Der abgebrühte David Zajíc (Jiří Macháček) soll gemeinsam mit dem Neuling Ingenieur Vojta Bek (Jan Cina) Zeugen befragen, während die nur als Juna 1 (Michal Kern) und Juna 2 (Tomáš Kobr) benannten Mitarbeiter, die sonst sämtliche parawissenschaftliche Experimente gerne am eigenen Leib durchführen dürfen, die Landestelle auf unbekannte Strahlung untersuchen sollen.



Čurko selbst bleibt mit dem Rest der bunten Truppe, die sein seltsames Institut bevölkert, zurück. Das sind: Wissenschaftler Dr. Karel Pavlas (Ján Jackuliak), der stets nach Salben und Wundermitteln für das ewige Leben sucht, Professor Milada "Lada" Minterová (Lenka Termerová), Expertin auf dem Gebiet der Energieforschung, die Čurko allerdings lediglich als Sekretärin zuarbeitet, und Gast-Forschungsmitarbeiter Shushrut Kanchanmukh Balakrishnan (Kampan Soni) von der Universität Lalbhai Dalpathbhai Ahmedabad.



Letztgenannter spricht nur Gujarati, was die Kommunikation mit ihm etwas erschwert.



Der Fall des unfreiwillig vereisten Hobby-Ufologen Bedřich Karlák (Petr Franěk) weckt nicht nur das Interesse des Instituts, sondern auch das des Staatssicherheitsbüros StB in Gestalt der attraktiven, aber biestigen Agentin Snížková (Anna Fialová) und ihres geplagten Adlatus Hora (Leoš Noha).



Nicht zum ersten Mal - und auch nicht zum letzten - entspinnt sich zwischen dem IPP und dem StB ein Streit über die Zuständigkeit, denn für paranormale Phänomene ist das Institut zuständig, für Mord jedoch das StB.



Zwar würde David dem verhassten StB gerne den Fall überlassen, zumal er viel lieber über den rätselhaften Tod seiner Frau vor 13 Jahren nachdenken oder seine adoleszente Tochter Eva (Darija Pavlovičová) vor den Gefahren des Erwachsenwerdens beschützen will. Aber hier geht es ums Prinzip.



Von Mirek (Rostislav Novák, Jr.), einem Freund des - Verzeihung für das Wortspiel - kaltgestellten UFO-Forschers, erfahren Vojta und David, dass der Tote fest an die Existenz Außerirdischer glaubte und behauptete, mit ihnen bereits in Kontakt zu stehen. Andererseits aber fabrizierte er Fotos mit selbstgebastelten Alien-Kostümen, um seiner Überzeugung mehr Gewicht zu verleihen.



In der Nacht seines Todes wurden allerdings im Wald unweit des Tatorts tatsächlich eigenartige Lichtphänomene beobachtet. David und Vojta gehen der Sache nach - und geraten bald selbst in den Bann der seltsamen Lichter.