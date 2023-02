In der dritten Staffel der isländischen Thriller-Reihe kehrt Andri Ólafsson (Ólafur Darri Ólafsson) nach Seydisfjordur zurück. Der Kommissar, der mittlerweile bei der Einheit für Wirtschaftskriminalität in Reykjavík tätig ist, bietet seinen früheren Kollegen die Mithilfe bei der Aufklärung eines mysteriösen Mordfalles an.



Ívar (Auðunn Lúthersson), Mitglied einer heidnischen Glaubensgemeinschaft, wurde erschlagen. Bei dem Opfer handelt es sich um jenen jungen Mann, den Andri vor Jahren bei einem Verhör tätlich angegriffen hatte. Damals stand Ívar unter dem Verdacht, für das Verschwinden seiner Freundin Lína verantwortlich zu sein. Hat sein gewaltsamer Tod etwas damit zu tun?



Trausti (Björn Hlynur Haraldsson), der Andris Übergriff miterlebt hat, ist zunächst dagegen, dass er an den Ermittlungen mitwirkt. Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) gelingt es, die Wogen zu glätten. Die drei müssen nun herausfinden, was es mit dem Konflikt zwischen der Sekte und der Motorradgang Horns auf sich hat.