Zunächst darf niemand von Bord der Fähre gehen, doch als Andri schließlich die Sperre aufhebt, verlassen nicht nur Mannschaft und Passagiere die Fähre. Auch der sich an Bord befindende Kriminelle Jonas nutzt die Gunst der Stunde und flieht mit seinem Campingwagen in die Dunkelheit. Nach einer Verfolgung durch den Schnee kann Andri Jonas jedoch festnehmen und hinsichtlich des Toten im Hafenbecken verhören. Gleichzeitig gerät Hjörtur in den Fokus der Ermittler. Der junge Mann ging vor sieben Jahren ins Gefängnis, weil seine Freundin, die Schwester von Andris Exfrau, bei einem mysteriösen Brand ums Leben kam.