Der erfolgreiche Autor Thomas Degalais (Ioan Gruffudd) wird bei einer Autogrammstunde in London mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Eine junge Frau (Ivanna Sakhno), die aussieht wie seine einst spurlos verschwundene Mitschülerin Vinca, überreicht ihm eine Einladung zum Ehemaligentreffen an der internationalen Schule im südfranzösischen Antibes. Sein noch dort lebender Schulfreund Maxime Biancardini (Grégory Fitoussi) rät Thomas davon ab, zu der Veranstaltung anzureisen. Max befürchtet, dass nun doch noch ans Tageslicht kommt, was die beiden vor 25 Jahren getan haben. Das Geschehen von einst steht in Zusammenhang mit dem Keller der Schulsporthalle, die nun abgerissen und neu gebaut werden soll. Thomas setzt sich über die Bedenken hinweg und reist an die Côte d'Azur. Bei der Party an der Schule treffen er und Max auf den Journalisten Stéphane Pianelli (Matthias Van Khache), einen ehemaligen Mitschüler, der gerade an einem Artikel über den Fall Vinca arbeitet.