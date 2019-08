Nun muss Andri auch noch in der Mordsache Hrafn ermitteln. Alles weist auf Sigurður als Täter hin. Als man Sigurður festnehmen will, versucht er, mit seinem Boot zu fliehen. Doch er kommt nicht weit, und als man den hysterischen Mann schließlich stellt, macht man eine schauerliche Entdeckung. Auf Sigurðurs Boot liegt der gestohlene, mittlerweile verrottende Torso. Dank der sich langsam bessernden Wetterlage trifft die Kriminalpolizei aus Reykjavik endlich in Seydisfjordur ein und übernimmt die Ermittlungen.