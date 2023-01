Den Bruchteil einer Sekunde dürfen wir einen Blick auf den Titel des Buches werfen, das Rachel auf ihrem Flug aus den USA nach Helsinki in der Hand hält: The Nordic Theory Of Everything von Anu Partanen. Das ist deshalb so unglaublich witzig, weil Partanen in diesem Buch (das es tatsächlich gibt) US-Amerikanern erklärt, warum das Leben in Finnland um so vieles einfacher und einfach schöner ist.