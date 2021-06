Der Schwarm

#DerSchwarmKommt

In den nächsten Monaten wird in Teilen Italiens und anderen Ländern die erste Staffel der europäischen Mega-Event-Serie basierend auf Frank Schätzings Bestseller Romans verfilmt.



"Mir war wichtig, dass wir den »Schwarm« nicht einfach verfilmen, sondern modernisieren. Eine Interpretation für kommende Tage, die das Leben, die Ängste und Hoffnungen junger Generationen in den Mittelpunkt stellt." Frank Schätzing , Romanautor und Executive Producer



Leonie Benesch ("Babylon Berlin", "The Crown"), Cécile de France ("The New Pope"), Alexander Karim ("The Lawyer"), und Joshua Odjick ("Unsettled") sowie Barbara Sukowa ("Hannah Arendt"), Krista Kosonen ("Blade Runner 2049"), Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Takuya Kimura ("2046"), Eidin Jalali ("Para – Wir sind King"), Takehiro Hiera ("Giri/Haji"), Dutch Johnson ("Veep", "Navy CIS: LA") und Sharon Duncan-Brewster ("Star Wars: Rogue One") sind Teil der hochkarätigen Besetzung und in Hauptrollen zu sehen.