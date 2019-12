Ocean Grabbing - Wem gehört das Meer?

Fischern und Küstenbewohnern wird ihre Lebensgrundlage entzogen. Initiatoren und Nutznießer dieser schleichenden Privatisierung und Kommerzialisierung sind internationale Unternehmen, Organisationen oder Staaten. Größte Verlierer sind oftmals das bisher intakte Miteinander von lokaler Bevölkerung und natürlichen Ressourcen.



Die ZDF-Umweltdokumentationsreihe "planet e." geht anhand von zwei Beispielen der maritimen Kommerzialisierung nach:



In Sri Lanka, wo Tourismusentwicklung staatlich angeordnet ist, wird der Landraub von Küstengrundstücken zunehmend beliebte Praxis, um zum Beispiel Hotels direkt am Meer bauen zu können. Dadurch verlieren die vorherigen Privatbesitzer oft ihre notwendigen Einnahmequellen und einheimische Küstenfischer die Möglichkeit, vom Strand aus zu fischen. Aber wie sollen sie nun ans Meer gelangen und ihre Netze auswerfen, wovon sollen sie leben?



In Costa Rica wollen Umweltschützer im maritimen Schutzgebiet Barra del Colorado den Krabbenfang komplett verbieten. Der Krabbenfang ist aber die einzige Möglichkeit der wenigen Menschen, hier zu überleben - seit Generationen.