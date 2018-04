Chiara Eberts (Ruby O. Fee) Leben dreht sich um Make-up, Partys und um ihre Clique. Als Nico Hellmann sie in einem Club anspricht, hat sie so wenig Interesse an ihm, dass sie sich später nicht einmal mehr an dieses Treffen erinnern wird. Chiara hat keine Ahnung, was für ein besonderes Interesse Nico an ihr hegt …