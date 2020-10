Ein Mord lässt sich nicht beweisen, allein schon deshalb, weil die Leiche bereits mit Formaldehyd präpariert wurde. Dabei gibt es viele Unstimmigkeiten innerhalb der seltsam anmutenden Familie Thallinger und deren Bestattungsunternehmen. Als alle Ermittlungen ins Leere zu laufen drohen, finden die drei in Josefs Notizbuch doch noch eine, wenn auch schwer zu entziffernde, Notiz, die sie zu einer möglichen Spur führt. Am Ende müssen sie Kriminaloberrat Zangel in die Entschlüsselung einbeziehen. Kann ausgerechnet er den nötigen Hinweis liefern?