Mission Klima – was steht uns im Weg?

"Nachhaltigkeit an sich interessiert keinen", sagt Hannah Helmke. Erst wenn es ums Finanzielle gehe, hörten die Konzernchefs zu. Darauf setzt die Frankfurter Gründerin beim Klimaschutz. "Terra Xpress" begleitet die Unternehmerin, die internationale Firmen berät.



Wasser sei das Lebenselixier der Erde, sagt Julia Schnetzer. Die Meeresbiologin möchte das Bewusstsein dafür wecken, dass das Meer eine besondere Bedeutung für unser Klima und das Wetter an Land hat. Es sei dringend notwendig, dieses Bewusstsein in eine Verhaltensänderung zu übersetzen: "Das Meer hat mit Umweltproblemen wie der Überfischung, der Klimaerwärmung, der Ozean-Versauerung, dem Müll-Problem, der Überdüngung zu kämpfen. Das ist eine ganz schön lange Liste. Es geht dem Meer nicht gut. Wir müssen auf das Meer besser aufpassen und sehr schnell anfangen, es besser zu schützen." "Terra Xpress" begleitet die Biologin bei der Arbeit.