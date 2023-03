Dascha Dauenhauer, 1989 in Moskau geboren, zeigte früh ihr musikalisches Talent am Klavier und erhielt Klavier- und Kompositionsunterricht am Moskauer Musik-Konservatorium bei Schatkowski, bis sie im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie nach Berlin übersiedelte. Mit nur elf Jahren wurde sie an der "Akademie für hochbegabte Kinder und Jugendliche" in Berlin aufgenommen und schon ein Jahr später Jungstudentin an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin. Es folgte der Diplomabschluss in Musiktheorie an der Universität der Künste und der aufbauende Masterstudiengang "Filmmusik" an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf mit Abschluss 2019.