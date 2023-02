Der Schwarm - Die Doku: Welche Bedrohungen lauern im Meer?

Nach der Dämmerzone, die in etwa 1.000 Metern Tiefe endet, beginnt die Zone der totalen Finsternis. Sie erstreckt sich bis etwa 6.000 Meter Wassertiefe, doch in riesigen Schluchten und Gräben geht es noch weiter hinab – auf rund 11.000 Meter. Die Bedingungen in der Tiefsee sind extrem lebensfeindlich, und doch gibt es in der Tiefe jede Menge Leben. Die Schwierigkeit besteht nur darin, es in den endlosen Weiten zu Gesicht zu bekommen. Bei ihrer Expedition entdecken die Forscherinnen und Forscher eine Vielzahl von Lebensformen, die aussehen, als seien sie nicht von dieser Welt.