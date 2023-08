Die ehemalige Polizistin Jo Cross (Keeley Hawes) ist mittlerweile als Sicherheitsberaterin tätig. In der Ehe mit ihrem Mann Jason (Lee Ingleby) kriselt es. Ein Urlaub in einer schmucken Hotelanlage auf Teneriffa soll für Entspannung sorgen. Auch Amara (Shalisha James-Davis), Jos Tochter aus erster Ehe, sowie die gemeinsamen Kinder Adam (Noah Leggott) und Kimberly (Skye Grimsey) reisen mit auf die Kanareninsel. Jasons Bruder Ben (Daniel Ryan) und dessen Frau Miriam (Josette Simon) sowie Jasons Kindheitsfreund Chinar (Vikash Bhai) mitsamt Gattin Abhi (Anneika Rose) und den drei gemeinsamen Kindern komplettieren die Reisegruppe. Zunächst freuen sich alle auf den Trip in den sonnigen Süden, doch vor Ort herrscht schon bald wieder schlechte Stimmung zwischen Jo und Jason.



Von der einen auf die andere Minute wird der Ehezwist allerdings bedeutungslos. Denn plötzlich stürmen bewaffnete Männer die Hotelanlage und schießen wahllos auf Gäste und Angestellte. Nun geht es für alle erst einmal darum, sich in Sicherheit zu bringen.



Chinar versteckt sich mit seinen beiden älteren Söhnen Gatik (Zakiy Jogi) und Jaypal (Arjun Subramanian) sowie mit Adam in einem Kellerraum. Da Jason davon in dem ganzen Chaos nichts mitbekommen hat, macht er sich auf die Suche nach Adam. Seine Tochter Kimberly sowie Chinars jüngster Sohn Sunil (Viaan Mayur) bleiben erst einmal bei Ben.



Jo bietet derweil Mateo (Hugo Silva), dem Security Manager des Hotels, ihre Unterstützung an. Sie gibt sich als ausgebildete Polizistin zu erkennen. Die Guardia Civil ist bereits alarmiert, aber Mateo geht davon aus, dass deren Hubschrauber erst in etwa einer halben Stunde an der entlegenen Ferienanlage eintreffen werden. Jason hat unterdessen Zuflucht im Hotelzimmer gesucht. Auf Jos Handy entdeckt er Flirtnachrichten und Bilder, die sie mit einem anderen Mann ausgetauscht hat.