Heldenhaft verhindert der Polizist und Ex-Soldat David Budd (Richard Madden) einen Bombenanschlag auf einen voll besetzten Zug. Künftig soll er nun für den Schutz der britischen Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes) sorgen, die gerade wegen eines neuen Gesetzentwurfs zur digitalen Überwachung im Fokus der Öffentlichkeit steht.



David verarbeitet noch immer seinen Einsatz in Afghanistan, an dem auch seine Ehe zerbrochen ist. Darum steht er der Kriegspolitik der Ministerin kritisch gegenüber. Doch aus dem zuerst kühlen Arbeitsverhältnis entsteht langsam eine Freundschaft.



Allerdings scheint es unter Davids Kollegen ein Leck zu geben, wodurch seine Kinder nur knapp einem Attentat entkommen. Auch ein Anschlag auf Julia missglückt dank David, der den Schützen gestellt hat: Er war einer von Davids Kameraden in Afghanistan.