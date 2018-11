Fragen und Antworten zur Altersfreigabe

Falls Ihre Ausweis-Nummer trotz wiederholter Eingabe falsch zu sein scheint, können Sie Folgendes versuchen:



Anstelle des Buchstaben O können Sie versuchen die Zahl 0 einzugeben - in der Ausweisnummer ist aus Verwechslungsgefahr niemals der Buchstabe O enthalten.

Groß- und Kleinschreibung spielt bei der Eingabe keine Rolle, Buchstaben können sowohl groß als auch klein geschrieben werden.



Achten Sie außerdem darauf, dass nur die oben aufgeführten drei Ausweisdokumente (Neuer Personalausweis, alter Personalausweis, Reisepass und Aufenthaltstitel) zur Verifikation genutzt werden können.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Nummer entsprechend der Vorschau am Formular eingetippt haben. So darf der Ländercode (z.B. "D" am Ende der Zahlenfolge) nicht mit eingetippt werden. Beim neuen Personalausweis und Aufenthaltstitel finden Sie den/die Buchstaben im dritten Feld, beim alten Personalausweis und Reisepass im ersten Feld.