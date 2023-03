Ein Film mit dem Jungstar Ida Rego (Anne-Marie Waldeck) feiert in Wien seine Premiere. Während der Vorführung bricht die Schauspielerin zusammen und ist auf der Stelle tot. Offenbar wurde sie mit Arsen vergiftet. Für Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) ist die Tote keine Unbekannte. Zwei Monate zuvor war Ida in genau die Klinik eingewiesen worden, in der er arbeitet. Die Schauspielerin bildete sich ein, erblindet zu sein. Max' Vorschlag, sie einer Gesprächstherapie zu unterziehen, wurde von Chefarzt Prof. Neumann (Michael Kranz) abgelehnt. Stattdessen "heilte" er die Patientin mit der Infusion einer Kochsalzlösung. Nun versuchen Max und Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) herauszufinden, wer Ida ermordet hat.



Es tauchen anonyme Drohbriefe auf. Die Regisseurin Rosa Koller (Bibiana Beglau) erinnert sich zudem an einen mysteriösen Unfall am Set, bei dem Ida beinahe von einem Lichtreflektor erschlagen worden war. Max und Oskar nehmen mehrere Verdächtige ins Visier. Eine Spur führt zu Paul J. Adler (Roy McCrerey), einem US-Senator mit österreichischen Wurzeln. Darüber hinaus sucht ein Mann den Kontakt zu Oskar. Der Unbekannte hatte Idas Tasche gestohlen. Darin befanden sich auch an sie gerichtete Liebesbriefe.



Als Max hört, welche Grußformel der namenlose Verehrer verwendet hat, kommt ihm ein schlimmer Verdacht.