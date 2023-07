Irgendwie wirken einige schon nicht besonders glücklich, als sie an Bord der Segeljacht Arianna in See stechen: zwölf Passagiere, die sich von Genua aus in Richtung Atlantik aufmachen. Es knistert zwischen manchen an Bord - und das nicht im positiven Sinn. Was sie alle nicht wissen: Bald schon werden sie tot oder noch viel unglücklicher sein. Das Boot wird in ein Unwetter geraten, und am Ende werden nur sechs der zwölf Mitreisenden überlebt haben.