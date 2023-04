Wer regelmäßig in Sozialen Medien unterwegs ist, kommt an Begegnungen mit den skurrilsten Ideen darüber, was in unserer Welt so alles passiert, kaum vorbei. Manche solcher Erzählungen und Theorien zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht, andere lassen uns den Kopf schütteln. Und manchmal könnte man fast glauben, dass an so einer Geschichte ja vielleicht doch etwas dran sein könnte …