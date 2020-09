48,14: Naser triumphiert über 400 m

Salwa Eid Naser aus Bahrain hat in Doha erstmals WM-Gold über 400 m gewonnen. Mit 21 Jahren und 133 Tagen sicherte sie sich in starken 48,14 Sekunden als jüngste Sprinterin der Geschichte den Titel über die Stadionrunde und verwies Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo (48,37/Bahamas) auf Platz zwei. Bronze ging an Shericka Jackson aus Jamaika in 49,47 Sekunden. Naser rannte in Katar die drittschnellste Zeit der Geschichte über 400 m. Als Topfavoritin hatte Miller-Uibo gegolten, der ein Weltmeistertitel noch in ihrer Medaillensammlung fehlt. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start.