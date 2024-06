Das deutsche Diskus-Trio der Männer hat geschlossen das EM-Finale am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD) erreicht. Henrik Janssen (Magdeburg) verbuchte am Freitag in der Qualifikation in Rom mit 64,74 m die beste Weite der drei Starter des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), auch Clemens Prüfer (Potsdam/63,57) und Mika Sosna (Bergedorf/62,07) sind bei der Entscheidung am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD) dabei.