Fazit der Leichtathletik-EM: Deutschem Team fehlt Schillern

Ein mächtiger Schubser für die Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), die nach der katastrophalen WM im vergangenen Jahr in Budapest bei der EM zurück in die Erfolgsspur finden und Selbstbewusstsein tanken wollten für das nächste Großevent, die Olympischen Spiele in Paris. Doch wie das so ist mit Vorzeichen, sind sie nicht wirklich verlässlich und manchmal mehr Wunsch als Wirklichkeit.