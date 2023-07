Wie so oft am Wochenende steht die junge Verkäuferin Melanie (Jasmine Sky Sarin) in ihrer Heimatstadt Montreal vor einem angesagten Klub und kommt nicht rein. Mithilfe eines Tricks gelingt ihr schließlich doch der Eintritt. Und nicht nur das: Klubmanager Jules (Éric Bruneau) wird auf das einfallsreiche Mädchen aufmerksam und stellt sie seiner Freundin Chloe (Katherine McNamara) vor.



Mel kann Glück gar nicht fassen, denn die hübsche Chloe ist eine erfolgreiche Influencerin, der sie schon seit geraumer Zeit im Netz folgt. Und es kommt noch besser: Chloe nimmt ihre junge Bewunderin auf einen Trip in der Luxuslimousine durchs nächtliche Montreal mit, und die beiden machen sogar ein gemeinsames Selfie.



Während Mel am nächsten Tag schnell wieder in ihr graues Alltagsleben abtaucht, sieht sich Chloe von einem unangenehmen Schuldeneintreiber verfolgt, der ihr gefährlich auf die Pelle rückt. Gleichzeitig möchte ihr Freund Jules, dass sie mit dessen Gang auf eine Kreuzfahrt geht, damit die einflussreichen Männer ein bisschen weibliche Zerstreuung bekommen. Eigentlich hat Chloe keine Lust darauf, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, doch sie braucht das Geld. Und so unterbreitet Chloe Mel das Angebot, sie auf dieser Reise nach Australien zu begleiten. Und Mel, die gerade ihren Job verloren hat, sagt begeistert zu.



Gemeinsam beziehen sie mithilfe von Gästebetreuerin Emma (Audrey Rannou) eine Luxuskabine. Zum Dank dafür sollen die beiden Frauen jede Menge Selfies von den schönsten Locations des Schiffes und der Reise posten. Und der Plan geht auf. Die Likes auf den Handys der Mädchen explodieren, und Mel findet sich in einem Traum von Luxus und Schönheit wieder.



Doch die Reise fordert auch einen hohen Preis von den beiden naiven Frauen. Jules und seine Kompagnons Sean (Anthony Timpano), in den sich Mel kurzerhand verliebt, und Carl (Kwame Onwuachi) sind in gefährliche Drogen- und Diamanten-Schmuggelgeschäfte verstrickt und setzen die Mädchen als Drogenkuriere ein.



Als Mel und Chloe mehrere versteckte Päckchen Kokain in ihrer Kabine finden, ist guter Rat teuer. Ein Fluchtversuch in Panama scheitert kurz darauf. Und die Kreuzfahrt ins Glück entwickelt sich immer mehr zu einem Albtraum.