Neue Filme und Serien: Die Streaming-Highlights im Dezember

Passend zur Vorweihnachtszeit stellt Patrick Lipke folgende Streaming-Tipps für Dezember vor. 24.11.2022 | 9:54 min

Meteorologisch ist er schon da - und kalendarisch in ein paar Tagen: Es ist Winterzeit! Das heißt auch: Es ist Wintersportzeit. Und wir sind schon mittendrin: Bis Sonntag (3.12.) geht noch das erste große Wochenende mit Wintersport satt - unter anderem mit dem Weltcup in der Nordischen Kombination, im Skilanglauf oder Snowboardcross. Natürlich auch alles in der ZDF-Mediathek . Und mit 200 Stunden Livesport, vielen Events im webexklusiven Livestream, ist auch die ARD-Mediathek breit aufgestellt.

Aber nicht nur sportlich wird das ein spannender Dezember. Fiktion, Doku oder Show bringen uns gut durch die Vorweihnachtszeit. Los geht es mit einem Thema, um das es sonst fast immer nur hinter vorgehaltener Hand geht.

Factual-Entertainment-Reihe: Buchstäblich leben! (ZDF Mediathek)

Was stellen wir uns unter einem Doppelleben vor? Wahrscheinlich zuerst einmal den Klassiker: der Geheimagent, dem es niemand ansieht. Andere Option: der Familienvater mit zwei Familien, die nichts voneinander wissen. Oder der tagsüber unscheinbare Mensch, der nachts in andere Welten abtaucht.

Quelle: ZDF

Es geht aber auch viel unspektakulärer - und das sogar massenhaft: Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland können nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. "Gering literalisiert" nennt die Wissenschaft Menschen, die allenfalls einfache Sätze lesen und schreiben können. Und selbst das unter größten Mühen.

Betroffene möchten natürlich ungern von ihren Mitmenschen als die Dummen stigmatisiert werden und entwickeln so Strategien, im Alltag alles, was mit Lesen und Schreiben zu tun hat, zu umschiffen. Meist zieht das einen enormen Leidensdruck nach sich. Lebenslang.

Sabine Heinrich (Das große Deutschland-Quiz) moderiert diese vierteilige Reihe, die acht Frauen und Männer über vier Monate auf ihrem Weg zu besseren Fähigkeiten beim Lesen und Schreiben begleitet. Mit dabei drei Mentorinnen und ein Mentor: Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn), Schauspielerin Annette Frier, Moderatorin Evelyn Weigert und Starkoch Ali Güngörmüş.

Buchstäblich leben! ist ab 16. Dezember in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit ausgewählten Angeboten der Streaming-Portale im Dezember:

Action-Serie: Völlig zerstört (Netflix)

Irgendwie hat man es seit Gründung der Stadt ja schon immer in Las Vegas krachen lassen. In Casinos, auf Partys, im Umfeld sogar bei Atombombentests in den 1950er Jahren … Dass es das genau nicht tut, also richtig krachen, ist der Job einer achtköpfigen Spezialeinheit, die eine gigantische Bombenexplosion verhindern soll.

Doch das stellt sich als gar nicht so leicht heraus, zumal das Team alles andere als perfekt ist. Action, trockener und platter Humor und alles, was sonst noch zu solchen rasanten Storys gehört.

Völlig zerstört ist gerade bei Netflix gestartet.

Thriller-Serie: Die Saat - Tödliche Macht (ARD-Mediathek)

Filmszene aus der ARD-Thriller-Serie "Die Saat - Tödliche Macht". Quelle: ARD

Auf Spitzbergen und vor allem um das Archipel drumherum leben mehr Eisbären (geschätzt 3.500) als Menschen (rund 2.400). Ausgerechnet dorthin unternimmt der Umweltaktivist Victor eine Reise, um in einen Stollen einzubrechen, in dem Millionen von Saatproben aufbewahrt werden. Er wird erwischt und angeschossen, kann aber fliehen - und ist fortan spurlos verschwunden.

Sein Onkel Max, erfahrener Kriminalpolizist, macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach seinem Neffen. Können er und seine neue Verbündete, die norwegische Polizistin Thea, ihn aufspüren? Und welche Rolle spielt dabei der Agrarkonzern BSG, der im milliardenschweren Saatgeschäft die Nummer 1 werden will? Spannend!

Die Saat - Tödliche Macht ist gerade in der ARD-Mediathek gestartet.

Monsterjäger-Serie: The Winchesters (Amazon Prime Video)

Wenn man es richtig betrachtet, ist die Monsterjäger-Serie von heute wohl so was wie der Geisterjäger-Groschenroman von vor 40 Jahren. Irgendwo lauern halt immer Dämonen, Geister, Monster oder sonst welche creepy Kreaturen, die die Menschheit in den Abgrund zerren wollen.

Und zum Glück gibt es immer Helden, die das verhindern. Natürlich auch in diesem Spin-off der Serie Supernatural. Mary und John, die Eltern von Supernatural-Held Dean Winchester, lernen sich in 13 Folgen kennen und lieben. Und natürlich bekämpfen sie gemeinsam das Böse.

Erwartbare Erfolge, sehr gerade Handlungen und schöne Bilder aus den frühen 1970er Jahren (inklusive Soundtrack): Wer das Genre mag, fühlt sich hier pudelwohl.

The Winchesters ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Drama-Serie: Better call Saul (Staffel 3, ZDF-Mediathek)

Quelle: ZDF

Transformation ist das Thema der Kultserie Breaking Bad: Über fünf Staffeln erleben wir, wie aus dem einstigen Chemielehrer Walter White, der an Krebs erkrankt ist, ein skrupelloser Verbrecher wird. Better call Saul, ein Spin-off dieser Serie, spielt mit ähnlichem Erzählstoff.

Im Mittelpunkt steht hier die Geschichte des Anwalts Saul Goodman, der sich zu dieser Zeit noch James McGill nennt. Fans wissen: Nein, das ist keine Anwaltsserie im herkömmlichen Sinne. Eher das Wühlen im eigenen Dreck und dem anderer.

Seit Ende November ist die Folge 1 der dritten Staffel von "Better call Saul" abrufbar. 24.11.2023 | 49:56 min

Und ein bisschen Kampf um die eigene Existenz. Natürlich immer auch kriminell. Dramatisch, unterhaltsam, erstaunlich verstörend.

Better call Saul (Staffel 3) ist gerade in der ZDF-Mediathek gestartet.

Mystery-/Horror-Serie: Gänsehaut (Disney+)

Üblicherweise ist es ja schon eine ziemlich dämliche Idee, in einem gerade leerstehenden (aber bezugsfertigen) Haus einfach eine große Party zu feiern. Richtig schlimm wird es aber, wenn im Keller dieses Hauses auch noch das pure Grauen lauert …

Filmszene aus der Horror-Serie "Gänsehaut" von Disney+. Quelle: Disney+

So geht sie los, diese Teenage-Horror-Serie, die angelehnt ist an die gleichnamige Taschenbuchreihe von R. L. Stine mit mehr als 350 Millionen verkaufter Exemplare. Ein bisschen von allem: Coming of Age, Schocker, Highschool und Komödie. Macht Spaß!

Gänsehaut ist gerade bei Disney+ gestartet.

Doku: Hao are you (ZDF-Mediathek)

"Wenn ich meine Familie nach der Vergangenheit frage, wird viel geweint. Oder geschimpft. Oder geschwiegen." Dieu Hao Do heißt der Mann, der das sagt - und der diesen Dokumentarfilm über seine Familie gemacht hat.

Regisseur Dieu Hao Do. Quelle: ZDF/Florian Mag

Eine Familie, Angehörige der chinesischen Minderheit in Vietnam, die als Boatpeople aus Vietnam geflohen ist und heute in Asien, Amerika und Europa lebt. Dieu Hao Do wurde Mitte der 1980er in Deutschland geboren und möchte mehr über seine Familie erfahren - vor allem darüber, warum seine Mutter und deren sechs Geschwister seit Jahren keinen Kontakt miteinander haben.

Eine Reise in die Familiengeschichte ebenso wie zu den Schicksalen, die hinter den Bootsflüchtlingen der 1970er Jahre stehen. Authentisch, ergreifend.

Hao are you ist gerade in der ZDF-Mediathek gestartet.

In "Hao Are You" erzählt Regisseur Dieu Hao Do über seine Familie, von der die meisten als Boatpeople aus Vietnam geflohen sind und heute zersplittert auf drei Kontinenten leben. 05.12.2023 | 93:10 min

Animationsfilm: Chicken Run: Operation Nugget (Netflix)

Chicken Run - Hennen rennen: Ist das wirklich schon 23 Jahre her? Jetzt kommt die Fortsetzung des genialen Animationsfilms. Natürlich wieder mit der ganzen Hühnerschar und Ginger und Rocky - plus Nachwuchs!

Eigentlich könnten sie alle ein gemütliches Leben auf der Insel führen, auf der sie nach ihrer Flucht vom Hühnerhof Zuflucht gefunden haben. Doch dann droht eine große Gefahr für die Hühner auf dem Festland, der sie sich mutig stellen müssen … Das Hühnerspektakel geht in eine neue Runde!

Chicken Run: Operation Nugget hat am 15. Dezember Premiere bei Netflix.

Drama-Serie: L'Opéra - Dancing in Paris (Staffel 2, ZDF-Mediathek)

Der Trailer zur zweiten Staffel L'Opera - Dancing in Paris 18.12.2022 | 1:00 min

Es wird wieder getanzt, trainiert, gelitten, gequält und gefreut: L'Opéra - Dancing in Paris geht in die zweite Runde. Zu Anfang steht Zoé im Fokus. Für ihre aktuelle Rolle feiert sie das Publikum, doch hinter den Kulissen rollt ein Berg an Aufgaben auf sie zu: Diane, Zoés ehemalige Mentorin, wird die neue Ballettmeisterin.

Die Perfektionistin hat große Pläne mit ihrer ehemaligen Schülerin und möchte sie in mehrere Produktionen gleichzeitig einbinden - doch Zoé droht an dieser Belastung zu zerbrechen.

L'Opéra - Dancing in Paris ist ab 17. Dezember in der ZDF-Mediathek.

Drama-Serie: Davos 1917 (ARD-Mediathek)

Quelle: ARD

Johanna Gabathuler kehrt hochschwanger von ihrem Einsatz als Krankenschwester an der Westfront zurück in die Schweiz. Doch statt Familienglück wartet nach der Entbindung in ihrer Heimatstadt Davos die Hölle auf sie: Die schuldengeplagte Familie will sie reich verheiraten, und da ist ein uneheliches Kind nur hinderlich.

Man nimmt ihr das Kind weg. Auf ihrer Suche nach dem Baby gerät sie an falsche Freunde, die Hilfe versprechen - sie hat keine Ahnung, dass sie sich mitten im Ersten Weltkrieg mit dem deutschen Geheimdienst einlässt. Der zieht, wie andere Geheimdienste auch, in Davos seine Fäden. Plötzlich steht Johanna im Zentrum höchster Gefahr.