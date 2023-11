Neue Filme und Serien : Die Streaming-Highlights im November

Sind die Sketche und Cartoons von Loriot auch heute noch eigentlich so gut, weil sie so alt sind oder obwohl sie so alt sind? Egal, sie sind einfach großartig. Genau deshalb gibt es diese Doku zu Loriots 100. Geburtstag in Spielfilmlänge ja - und außerdem in der Mediathek noch die Filme Ödipussi und Pappa ante Portas sowie jede Menge weitere Klassiker des Humoristen. Muss man nicht mögen, mag man einfach.