Berlinale-Reform: Über 200 Filmschaffende kritisieren Roth

Kritik an Roth-Plänen : Protest: Regisseure gegen Berlinale-Reform

06.09.2023 | 19:15 |

Kulturministerin Roth will die Berlinale-Doppelspitze durch eine Intendanz ersetzen. Dagegen haben über 200 Regisseure aus aller Welt haben in einem offenen Brief protestiert.