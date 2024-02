74. Berlinale startet: Zehn Tage Fest für Filmfans

Bühne frei für die Stars: Der Rote Teppich vor dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz

An diesem Donnerstag startet die 74. Berlinale - die letzte Ausgabe mit dem langjährigen Führungsduo Marietta Rissenbeek und Carlo Chatrian. Die US-Amerikanerin Tricia Tuttle löst die beiden im April ab.

Fast 200 Filme in zehn Tagen

Insgesamt sind bis zum 25. Februar 199 Filme aus 51 Ländern zu sehen. Der Andrang ist wie jedes Jahr groß - bereits am ersten Tag des Vorverkaufs am vergangenen Montag wurden knapp 78.000 Tickets für das größte deutsche Filmfest verkauft.

Was früher ein Happening war, bei dem eingefleischte Cineasten lange Schlangen am Potsdamer Platz in Kauf nahmen, braucht inzwischen nur noch Geduld und Glück beim Online-Kauf.

"Small Things like These" mit starken Bildern

Den Auftakt macht am Abend der irisch-belgische Film "Small Things like These". Oppenheimer-Star Cillian Murphy stellt bei der Weltpremiere seinen neuen Film in Berlin vor.

Tricia Tuttle wird ab April neue Intendantin der Berlinale. Die US-Amerikanerin leitete zuletzt erfolgreich das BFI London Film Festival. 12.12.2023 | 3:08 min

Erzählt wird die Geschichte der sogenannten Magdalenen-Wäschereien in Irland. Orte, an denen Frauen zwischen den 1820er Jahren bis 1996 zu schwerer körperlicher Arbeit gezwungen wurden. Ohne Lohn - als Strafe. Frauen, die in Verruf geraten waren, die der katholischen Kirche moralisch fragwürdig erschienen, sollten hier "Besserung" erfahren.

Der Film spielt im Jahr 1985. Bill Furlong, verkörpert durch Cillian Murphy, erfährt zufällig grausame Geheimnisse dieser Heime und deckt diese auf. Dabei erfährt er erschütternde Wahrheiten über sich selbst.

Im vergangenen Jahr war die Berlinale sehr politisch. Der russische Angriffskrieg klingt in vielen Filmen des Festivals an. 22.02.2023 | 2:03 min

Deutsche Filme von Dresen und Glasner

Das Programm ist umfangreich, aus Deutschland sind die Regisseure Andreas Dresen und Matthias Glasner dabei.

Dresens Film "In Liebe, Eure Hilde" erzählt vom Widerstand gegen das Dritte Reich. Und Glasners Film "Sterben" - mit Corinna Harfouch und Lars Eidinger - zeigt Mutter und Sohn im letzten Kapitel des Lebens.

Politik und Glamour auf Berlinale

Die Berlinale versteht sich als weltoffenes, als politisches Filmfestival, will Plattform für Diskussionen sein. Es wird zum Beispiel an drei Tagen ein Tiny House am Potsdamer Platz geben. Dort soll in persönlichen Gesprächen der Blick für Israel und Palästina geweitet werden. Ein spannender Begegnungsort.

Nachdem es im vergangenen Jahr keinen afrikanischen Film im Wettbewerb der Berlinale gegeben hat, sind dieses Jahr gleich vier Filme mit afrikanischer Beteiligung im Wettbewerb um die Bären.

AfD nach Kritik wieder ausgeladen

Schon im Vorfeld der Berlinale wurde es politisch: Die Festivalorganisatoren hatten die Politikerinnen und Politiker der AfD zunächst über die Kontingente des Berliner Abgeordnetenhauses und des Bundestages eingeladen. Doch dann hagelte es Kritik von vielen Seiten - und sie wurden wieder aufgeladen.

Nach Kritik an Einladungen für AfD-Politiker zur Berlinale hat die Festivalleitung die Hintergründe erklärt und sich gegen Rechtsextremismus positioniert. 06.02.2024 | 4:07 min

Zunächst hieß es, die Einladung sei einem jahrelang praktizierten Standard gefolgt, wonach bei Veranstaltungen, die mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, stets Vertreter des Parlaments und aller darin vertretenen Fraktionen eingeladen werden. Nun die Kehrtwende.

Durch den aktuellen Diskurs wurde noch einmal ganz deutlich, wie sehr das Engagement für eine freie, tolerante Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus zur DNA der Berlinale gehört. Presseabteilung der Berlinale

Prominente Gäste werden erwartet

Aber nicht nur politisch, auch glamourös wird sie werden, die diesjährige Berlinale. Als prominente Gäste haben sich unter anderem auch Stars wie Saoirse Ronan, Adam Sandler, Amanda Seyfried und die Jury-Vorsitzende des vergangenen Jahres, Kristen Stewart, angekündigt.

Bei der Berlinale 2023 wurde der Dokumentarfilm "Sur l'Adamant" mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Wer erhält dieses Jahr den Preis? 25.02.2023 | 2:51 min

Etwas abseits der Berlinale, aber am Rande jedes Jahr nicht wegzudenken: Die Cinema-for-Peace-Gala, die pünktlich zum Februar Weltstars in die Hauptstadt lockt. In diesem Jahr werden unter anderem Sharon Stone und Hillary Clinton erwartet.

Ein Preisträger steht bei Berlinale übrigens schon fest: Martin Scorsese bekommt den Ehrenbären für sein Lebenswerk am 20. Februar im Berlinale-Palast. Im Anschluss wird sein Klassiker "Departed - Unter Feinden" nochmal gezeigt.